Напишите сочинение на тему "Почему женщина должна заботиться о мужчине ?"
Обществознание
Напишите сочинение на тему "Почему женщина должна заботиться о мужчине ?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часто проблема в том, что мы даем другому то, что хотим получить сами. Так, у женщин основных потребности три: близость, безопасность, благодарность. И у мужчин их тоже три, но совершенно иные: быть нужным, быть свободным, быть принятым таким, какой есть. Так и получается, что женщины всячески стараются окружить мужа вниманием, создавать с ним близкие отношения, особенно когда у него сложный период. Хотят помочь ему и в момент кризиса сделать все самой, чтобы его не тревожить. А в итоге мужчина только глубже погружается в кризис. Почему? Потому что в кризисе ему нужно побыть одному какое-то время, а потом изо всех сил совершить самый сложный подвиг. И вот он – его выход из кризиса. А мужчины же всячески стараются дать женщинам то, что хотели бы сами. Когда она плачет – оставить ее одну, пусть придет в себя. Когда она просит защиты, сказать ей, что она сильная и справится сама… В итоге женщина считает, что муж ее не только обнаглел, но и вконец очерствел. Ей ведь хочется, чтобы ее пожалели, взяли на ручки. Мы по-разному понимаем слово "любовь". Для женщины любовь – это забота. Она чувствует себя любимой, когда о ней заботятся, опекают, помогают.
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