Напишите сочинение по теме Катерина и Кабаниха как два полюса народной жизни

Литература
Напишите сочинение по теме Катерина и Кабаниха как два полюса народной жизни
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Просто напиши что с ними случалось и подберай рифму
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