Напишите сочинение по теме Катерина и Кабаниха как два полюса народной жизни
Литература
Напишите сочинение по теме Катерина и Кабаниха как два полюса народной жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто напиши что с ними случалось и подберай рифму
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словообразовательное гнездо со словом на выбор снег,книга или свет пожалуйста очень надо!!!!!!
Литература
Вопросы по книге "Дубровский". Help. 1. Что мы узнали о жизни Дубровского в Петербурге? 2. Каковы были отношения отца и сына Дубровских? 3. Как ...
Русский язык