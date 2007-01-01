Напишите(сочинение) про зиму 7 предложений!
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Напишите(сочинение) про зиму 7 предложений!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоял теплый зимний день. Дети играли во дворе. Девочки лепили снежных баб, а мальчики играли в снежки. На ветках деревьев лежал серебристый иней. Весь двор покрылся белый пледом. Зима словно хотела раскрасить мир свой любимый цвет. И все , что попадалось ей под "руку" становилось ежеминутно серебристо-белым! Не смотря на зимнее время года , светило солнце и было достаточно тепло. Как хорошо зимой! Снег падает на землю и прикрывает глаза... Он такой пушистый и белый. И это так приятно. Будто пух покрывает мир.
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