Напишите(сочинение) про зиму 7 предложений!

Гость: Гость:

Стоял теплый зимний день. Дети играли во дворе. Девочки лепили снежных баб, а мальчики играли в снежки. На ветках деревьев лежал серебристый иней. Весь двор покрылся белый пледом. Зима словно хотела раскрасить мир свой любимый цвет. И все , что попадалось ей под "руку" становилось ежеминутно серебристо-белым! Не смотря на зимнее время года , светило солнце и было достаточно тепло. Как хорошо зимой! Снег падает на землю и прикрывает глаза... Он такой пушистый и белый. И это так приятно. Будто пух покрывает мир.