Напишите сочинение-рассуждение на тему числительные по плану 1. тезис (часть, сод??ржащая мысль, которая будет доказываться). 2. два доказательства (аргументы) 3. вывод не менее 70 слов пожалуйста

Русский язык
Напишите сочинение-рассуждение на тему числительные по плану 1. тезис (часть, сод??ржащая мысль, которая будет доказываться). 2. два доказательства (аргументы) 3. вывод не менее 70 слов пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак,что же такое "числительное"? Числительное- самостоятельная часть речи, которая обозначает число, количество и порядок предметов. Отвечает на вопросы: сколько? который? В состав количественных числительных входят определённо-количественные и неопределённо-количественные числительные. Первые обозначают определённое количество единиц (два, четыре, пятнадцать,полтораста, двести), вторые — неопределённое количество единиц; к ним относятся слова мало, немало, много,немного, а также местоименные числительные несколько, сколько,сколько-нибудь, сколько-то, столько. Без числительных человек не смог бы перечесть,сколько предметов лежит на столе... Сколько ему должны дать сдачи в магазине. Без числительных было бы гораздо сложней. Поэтому я считаю,что это очень важная часть речи
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