Напишите сочинение-рассуждение на тему "что такое застенчивость"

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Если начинать с определения – что такое застенчивость, то можно сказать, что с одной стороны это вежливость, доведенная до абсурда. А с другой – это чувство дополняется еще и неким постоянным страхом: точнее, боязнью негативной реакции на какое-то социальное действие. Застенчивый человек, условно говоря, не боится в принципе забивать гвоздь: он боится забивать гвоздь на людях или в какую-то чужую стенку. Вдруг ему скажут, что он слишком громко стучит во время работы, или кому-то свет загораживает, и так далее?..Боязнь негативной оценки своего контрагента воспринимается застенчивым человеком как наказание, а то и как трагедия. Что нередко приводит к формированию внутреннего ощущения "лучше совсем ничего не делать, но только чтобы не ругали". А это в свою очередь нередко приводит к тому, что застенчивый человек не может полностью реализовать свой интеллектуальный потенциал в том или ином социуме, не достигает тех целей, которых мог бы достичь при своих "изначальных данных", испытывает проблемы с самореализацией и от вынужденного "безделья" может даже начать деградировать интеллектуально.Но тогда, работая с проблемами застенчивости, необходимо в первую очередь разбираться, откуда берется эта боязнь негативной оценки, кто является актуальным оценщиком у каждого конкретного человека в каждой конкретной ситуации, и почему в итоге формируется зависимость от этой оценки и социальная пассивность? И за счет чего из застенчивого подростка довольно часто, к сожалению, вырастает человек с клеймом неудачника?