Составить рассказ с данными словосочетаниями: золоченное поле,ветреный день,стеклянный купол,лиственный лес,юный инопланетянен,раненый воин. не менее страницы
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Составить рассказ с данными словосочетаниями: золоченное поле,ветреный день,стеклянный купол,лиственный лес,юный инопланетянен,раненый воин. не менее страницы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был ветренный день.Мы вышли на золоченное поле, и увидели Стеклянный купол. Мы подошли к нему, там был раненый воин и совсем еще юный иноплпнетянин.
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