Напишите стихотворение А.С.Пушкина НЕ короткое, но и НЕ длинное и чтобы легким был??
Литература
Напишите стихотворение А.С.Пушкина НЕ короткое, но и НЕ длинное и чтобы легким был??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Узник"Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой, Мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окном, Клюет, и бросает, и смотрит в окно, Как будто со мною задумал одно; Зовет меня взглядом и криком своим И вымолвить хочет: «Давай улетим! Мы вольные птицы; пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края, Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..»
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