Напишите стихотворение А.С.Пушкина НЕ короткое, но и НЕ длинное и чтобы легким был??

Литература
Напишите стихотворение А.С.Пушкина НЕ короткое, но и НЕ длинное и чтобы легким был??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Узник"Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой, Мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окном, Клюет, и бросает, и смотрит в окно, Как будто со мною задумал одно; Зовет меня взглядом и криком своим И вымолвить хочет: «Давай улетим! Мы вольные птицы; пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют морские края, Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..»

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 1)один из металла в который применялся для получения бронзы 2)фамилия ученого изучавшего одно...
Ответить
Биология
В популяции 18% особей имеет группу крови
Ответить
Литература
СРОЧНО ПОМОГИИИИТЕЕЕ! ПОЭМА "Руслан и Людмила" , нужно описание чувств героев (в пе??нь 3)
Ответить
Литература
Назовите жителей страны, название которых придумал автор произведения.Приключен??е Гуливера
Ответить
Русский язык
Словосочетания со словом подкоп
Ответить