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Замени прилагательное синонимом апатичный
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Замени прилагательное синонимом апатичный
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудной ,диковинный ,самобытный,
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