Упр 77 Если можно, то сделайте на листочке пожалуйста. Второй класс

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Упр 77 Если можно, то сделайте на листочке пожалуйста. Второй класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домовой-корень дом,дом-корень дом. Лишнее слово Игорь Родственные слова: Игрушка-корень игр Игрушечный-корень игр. Прости фото сделать не могу!
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