Какое количество вещества находится в баллоне 10 литров при давлении 0,29МПа и температуре 17C
Физика
Какое количество вещества находится в баллоне 10 литров при давлении 0,29МПа и температуре 17C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P*V*M=m*R*T P*V=v*R*T v=P*V/R*T=0,29*10^6*10*10^-3/8,31*290=1,2 моль
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