Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов.Брат помнит, что он нашёл 7 грибов больше,чем его сестра.Сколько белых грибов нашёл каждый?

Математика

Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов.Брат помнит, что он нашёл 7 грибов больше,чем его сестра.Сколько белых грибов нашёл каждый?

Автор: Гость