Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов.Брат помнит, что он нашёл 7 грибов больше,чем его сестра.Сколько белых грибов нашёл каждый?
Математика
Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов.Брат помнит, что он нашёл 7 грибов больше,чем его сестра.Сколько белых грибов нашёл каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25-7):2=9(гр) нашла сестра 9+7=16(гр) нашел брат
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