Черты сходства и отличия печеночного сосальщика и круглых червей Очень срочно

Биология
Черты сходства и отличия печеночного сосальщика и круглых червей Очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он живет в протоках печени рогатого скота  или человека. Тело его длиной в 3-4 см сильно сплющено и имеет листовидную форму. Круглые черви имеют нечленистое, обычно длинное тело, округлое в поперечном сечении. На поверхности кожи имеется плотное неклеточное образование кутикула. 
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