Черты сходства и отличия печеночного сосальщика и круглых червей Очень срочно

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Он живет в протоках печени рогатого скота или человека. Тело его длиной в 3-4 см сильно сплющено и имеет листовидную форму. Круглые черви имеют нечленистое, обычно длинное тело, округлое в поперечном сечении. На поверхности кожи имеется плотное неклеточное образование кутикула.