ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 1)один из металла в который применялся для получения бронзы 2)фамилия ученого изучавшего одно из крупных месторождений меди

История
ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 1)один из металла в который применялся для получения бронзы 2)фамилия ученого изучавшего одно из крупных месторождений меди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) медь либо олово 2)Қаныш Сатпаев
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Русский язык
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