ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 1)один из металла в который применялся для получения бронзы 2)фамилия ученого изучавшего одно из крупных месторождений меди

История

ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 1)один из металла в который применялся для получения бронзы 2)фамилия ученого изучавшего одно из крупных месторождений меди

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