ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 1)один из металла в который применялся для получения бронзы 2)фамилия ученого изучавшего одно из крупных месторождений меди
История
ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 1)один из металла в который применялся для получения бронзы 2)фамилия ученого изучавшего одно из крупных месторождений меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) медь либо олово 2)Қаныш Сатпаев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Русский язык
Русский язык