Напішите умову ЗАДАЧІ...ТРИ центнера рису розсипали у пакети по 2 кг і 3 кг.Пакетів по 3 кг було 36.Скільки було пакетів по 2 кг.

Математика

Напішите умову ЗАДАЧІ...ТРИ центнера рису розсипали у пакети по 2 кг і 3 кг.Пакетів по 3 кг було 36.Скільки було пакетів по 2 кг.

Автор: Гость