Напішите умову ЗАДАЧІ...ТРИ центнера рису розсипали у пакети по 2 кг і 3 кг.Пакетів по 3 кг було 36.Скільки було пакетів по 2 кг.
Математика
Напішите умову ЗАДАЧІ...ТРИ центнера рису розсипали у пакети по 2 кг і 3 кг.Пакетів по 3 кг було 36.Скільки було пакетів по 2 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 3 ц по 3 кг- 36 пак. по 2 кг - ? пак Решение 1) 3 ц=300 кг 2) 3*36=108 кг в пакетах по 3 кг 3) 300-108=192 кг в пакетах по 2 кг 4) 192:2=96 пакетов по 2 кг
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