Скласти йонно- молекулярне рівняння: повне і скорочене. СРОЧНО!

Химия
Скласти йонно- молекулярне рівняння: повне і скорочене. СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда составляешь такие уравнения, обязательно убедись, что исходные вещества - растворимые (по таблице растворимости)
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