35 баллов ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найти min x и max y Среди чисел х и у, удовлетво??яющих одновременно неравенствам х-у gt;= 1 (больше или равно) х+2у gt;= 2 (больше или равно) х+у lt;= 3 (меньше или равно)
Математика
35 баллов ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найти min x и max y Среди чисел х и у, удовлетво??яющих одновременно неравенствам х-у gt;= 1 (больше или равно) х+2у gt;= 2 (больше или равно) х+у lt;= 3 (меньше или равно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{x-y≥1⇒y≤x-1 точки прямой у=х-1 и ниже ее {x+2y≥2⇒y≥1-x/2 точки прямой у=1-х/2 и выше ее {x+y≤3⇒y≤3-x точки прямой у=3-ч и ниже ее Ответ все точки плоскости треугольника с вершинами ^ A (2;1);B(4;-1);C(1 1/3;1/3) min x=1 1/3 maxy=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Солнце жгло по- вечернему,воздух был недвижим и уныл. Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над посёлком плыло тёмное небо с яркими пушис...
Английский язык