35 баллов ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найти min x и max y Среди чисел х и у, удовлетво??яющих одновременно неравенствам х-у gt;= 1 (больше или равно) х+2у gt;= 2 (больше или равно) х+у lt;= 3 (меньше или равно)

Математика
35 баллов ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найти min x и max y Среди чисел х и у, удовлетво??яющих одновременно неравенствам х-у gt;= 1 (больше или равно) х+2у gt;= 2 (больше или равно) х+у lt;= 3 (меньше или равно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{x-y≥1⇒y≤x-1  точки прямой у=х-1 и ниже ее {x+2y≥2⇒y≥1-x/2  точки прямой у=1-х/2 и выше ее {x+y≤3⇒y≤3-x  точки прямой у=3-ч и ниже ее Ответ все точки плоскости треугольника с вершинами ^                          A (2;1);B(4;-1);C(1 1/3;1/3)      min x=1 1/3    maxy=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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