35 баллов ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найти min x и max y Среди чисел х и у, удовлетво??яющих одновременно неравенствам х-у gt;= 1 (больше или равно) х+2у gt;= 2 (больше или равно) х+у lt;= 3 (меньше или равно)

Математика

35 баллов ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найти min x и max y Среди чисел х и у, удовлетво??яющих одновременно неравенствам х-у gt;= 1 (больше или равно) х+2у gt;= 2 (больше или равно) х+у lt;= 3 (меньше или равно)

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