"Хвиля його смерті буде й моєю смертю" - хто це сказав?
Литература
"Хвиля його смерті буде й моєю смертю" - хто це сказав?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Захар Беркут ( З твіра Івана Франка )
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