Найдите неизвестное 11х=22×4

Математика
Найдите неизвестное 11х=22×4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11x=22*4 ( * умножение) x=(22*4)/11 x=2*4 x=8
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