Туристу надо было пройти 27 км. Ранним утром он шёл 2ч. со скоростью 5км/ч, затем след??ющие 2 ч. со скоростью 4км/ч, а остальной путь он прошел за 3 ч. Чему была равна его скорость на последнем участке пути, если скорость его ...

Математика
Туристу надо было пройти 27 км. Ранним утром он шёл 2ч. со скоростью 5км/ч, затем след??ющие 2 ч. со скоростью 4км/ч, а остальной путь он прошел за 3 ч. Чему была равна его скорость на последнем участке пути, если скорость его на этом участке не менялась?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2·5=10км - прошёл ранним утром 2) 2·4=8км - прошёл за следующие 2ч. 3) 27-10-8=9км - остальной путь 4) 9:3=3км/ч - скорость на последнем участке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
K⇒K2O⇒KOH⇒K2CO3⇒H2CO3⇒CO2
Ответить
Алгебра
Число состоящее из 50-ти четвёрок разделить на число состоящее из 25-ти четвёрок.Помогите пожалуйстаааааа)Очень надо.
Ответить
Русский язык
10 сложносочиненных предложений из любых произведений
Ответить
История
На помооощь! Что общего вы видите в личностях и судьбах Х. Калумба и Ф. Магеллана?
Ответить
Алгебра
Поезд первоначально находился на расстоянии 30 километров от города и удалялся от него со скоростью 40 километров в час задайте формулу расстояния ...
Ответить