Туристу надо было пройти 27 км. Ранним утром он шёл 2ч. со скоростью 5км/ч, затем след??ющие 2 ч. со скоростью 4км/ч, а остальной путь он прошел за 3 ч. Чему была равна его скорость на последнем участке пути, если скорость его ...
Математика
Туристу надо было пройти 27 км. Ранним утром он шёл 2ч. со скоростью 5км/ч, затем след??ющие 2 ч. со скоростью 4км/ч, а остальной путь он прошел за 3 ч. Чему была равна его скорость на последнем участке пути, если скорость его на этом участке не менялась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2·5=10км - прошёл ранним утром 2) 2·4=8км - прошёл за следующие 2ч. 3) 27-10-8=9км - остальной путь 4) 9:3=3км/ч - скорость на последнем участке
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