Туристу надо было пройти 27 км. Ранним утром он шёл 2ч. со скоростью 5км/ч, затем след??ющие 2 ч. со скоростью 4км/ч, а остальной путь он прошел за 3 ч. Чему была равна его скорость на последнем участке пути, если скорость его ...

Математика

Туристу надо было пройти 27 км. Ранним утром он шёл 2ч. со скоростью 5км/ч, затем след??ющие 2 ч. со скоростью 4км/ч, а остальной путь он прошел за 3 ч. Чему была равна его скорость на последнем участке пути, если скорость его на этом участке не менялась?

Автор: Гость