K⇒K2O⇒KOH⇒K2CO3⇒H2CO3⇒CO2
Химия
K⇒K2O⇒KOH⇒K2CO3⇒H2CO3⇒CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K+O2=K2O 3K2O+3H2O=6KOH 2KOH+H2CO3=K2CO3+2H2O K2CO3+2HCl=H2CO3+2KCl H2CO3=CO2+H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Число состоящее из 50-ти четвёрок разделить на число состоящее из 25-ти четвёрок.Помогите пожалуйстаааааа)Очень надо.
Алгебра
Поезд первоначально находился на расстоянии 30 километров от города и удалялся от него со скоростью 40 километров в час задайте формулу расстояния ...