K⇒K2O⇒KOH⇒K2CO3⇒H2CO3⇒CO2

Химия
K⇒K2O⇒KOH⇒K2CO3⇒H2CO3⇒CO2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K+O2=K2O 3K2O+3H2O=6KOH 2KOH+H2CO3=K2CO3+2H2O K2CO3+2HCl=H2CO3+2KCl H2CO3=CO2+H2O
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