Число состоящее из 50-ти четвёрок разделить на число состоящее из 25-ти четвёрок.Помогите пожалуйстаааааа)Очень надо.
Алгебра
Число состоящее из 50-ти четвёрок разделить на число состоящее из 25-ти четвёрок.Помогите пожалуйстаааааа)Очень надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
444...444 (50) : 444...444 (25) Число из 50 четвёрок - это число из 25 четвёрок, написанное два раза подряд. При делении получится 1000...0001. В этом числе 25 знаков, то есть 23 нуля между двух единиц. Да, это можно представить, как 1*10^25+1
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