Поезд первоначально находился на расстоянии 30 километров от города и удалялся от него со скоростью 40 километров в час задайте формулу расстояния с города до поезда в зависимости от движения

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Поезд первоначально находился на расстоянии 30 километров от города и удалялся от него со скоростью 40 километров в час задайте формулу расстояния с города до поезда в зависимости от движения

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