X^2+36=13x Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запи??ите меньший из корней

Математика

X^2+36=13x Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запи??ите меньший из корней

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