X^2+36=13x Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запи??ите меньший из корней
Математика
X^2+36=13x Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запи??ите меньший из корней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи,пожалуйста.Желаю хорошо сдать экзамены)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 12 см и 16 см. Найдите длину биссектрисы т??еугольника, проведенную из вершины большего острого угла.
Алгебра
Русский язык
Русский язык