X^2+36=13x Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запи??ите меньший из корней

Математика
X^2+36=13x Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня , в ответ запи??ите меньший из корней
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Держи,пожалуйста.Желаю хорошо сдать экзамены)
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