Скорость света в вакууме приближённо составляет 3×10^8 м/с. Какое расстояние, в км, п??еодолевает луч света за 1 час? С решение пожалуйста ответ должен быть "3"
Математика
Скорость света в вакууме приближённо составляет 3×10^8 м/с. Какое расстояние, в км, п??еодолевает луч света за 1 час? С решение пожалуйста ответ должен быть "3"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем 3×10^8 м/с = 1 080 000 000 километров в час
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