Скорость света в вакууме приближённо составляет 3×10^8 м/с. Какое расстояние, в км, п??еодолевает луч света за 1 час? С решение пожалуйста ответ должен быть "3"

Математика

Скорость света в вакууме приближённо составляет 3×10^8 м/с. Какое расстояние, в км, п??еодолевает луч света за 1 час? С решение пожалуйста ответ должен быть "3"

Автор: Гость