Сформулируйте в двух-трех предложениях основную мысль полусказки Феликса Кривин?? "Мечта" P.S. Пропущенные буквы не надо вставлять
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Сформулируйте в двух-трех предложениях основную мысль полусказки Феликса Кривин?? "Мечта" P.S. Пропущенные буквы не надо вставлять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждому хочется найти себя в жизни.Все хотят быть увиденными в этом мире.
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