10 сложносочиненных предложений из любых произведений

Гость: Гость:

1 Минута — и стихи свободно потекут (А, Пушкин "Осень) 2 Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа Д. (Пушк. "Арап Петра Великого) 3 Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина (Пушк. "Повести Белкина) 4 Вообрази - я здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна (Пушк. "Письмо Татьяны к Онегину) . 5 Ты небо недавно кругом облегала, И молния грозно тебя обвивала; И ты издавала таинственный гром, И алчную землю поила дождем (Пушк. "Туча"); 6 Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом блестит (Пушк. "Зимнее Утро"). 7 Он шутил, а я злобствовал (Пушк. "Повести Белкина") 8 Ель растет перед дворцом, А под ней хрустальный дом (Пушк. "Сказка о царе... ") 9 Вскоре после восхода набежала туча, и брызнул короткий дождь (Пушкин) 10.Тут раздался лёгкий свист – и Дубровский умолк (Пушкин" Дубровский")