На помооощь! Что общего вы видите в личностях и судьбах Х. Калумба и Ф. Магеллана?
История
На помооощь! Что общего вы видите в личностях и судьбах Х. Калумба и Ф. Магеллана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они оба были путешественниками-первооткрываетелями
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