Точки А, В, С, расположенные на окрудности , делят её градусные величины которых от??осятся как 3:10:11. Найдите градусную меру меньшего из углов треугольника
Геометрия
Точки А, В, С, расположенные на окрудности , делят её градусные величины которых от??осятся как 3:10:11. Найдите градусную меру меньшего из углов треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+10+11 =24 2) 360:24=15 3) 3*15=45 4) 10*15=150 5, 11*15= 165, градусная мера меньшего из углов треугольника ABC равна 45:2=22,5 ответ 22,5 *-умножение
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