Точки А, В, С, расположенные на окрудности , делят её градусные величины которых от??осятся как 3:10:11. Найдите градусную меру меньшего из углов треугольника

Геометрия
Точки А, В, С, расположенные на окрудности , делят её градусные величины которых от??осятся как 3:10:11. Найдите градусную меру меньшего из углов треугольника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+10+11 =24                                                                                               2) 360:24=15                                                                                                       3) 3*15=45   4) 10*15=150  5,  11*15= 165, градусная    мера  меньшего  из  углов  треугольника ABC  равна  45:2=22,5   ответ  22,5 *-умножение
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