Точки А, В, С, расположенные на окрудности , делят её градусные величины которых от??осятся как 3:10:11. Найдите градусную меру меньшего из углов треугольника

Геометрия

Точки А, В, С, расположенные на окрудности , делят её градусные величины которых от??осятся как 3:10:11. Найдите градусную меру меньшего из углов треугольника

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