Как называется внесение удобрений в почву в жидком виде

Биология
Как называется внесение удобрений в почву в жидком виде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гумус-внесение удобрений в почву в жидком виде
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