С какими внешними противниками воевало молодое Русское государство? Каковы были ??езультаты этих войн?

История
С какими внешними противниками воевало молодое Русское государство? Каковы были ??езультаты этих войн?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Русское государство воевало с Казанский ханством (1553г.), с Астраханским ханством (1555г. ) и с Сибирским ханством (1581-1584г.). Во всех случаях Российское гос-во одерживало победу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите мне пожалуйста
Ответить
Математика
Найдите неизвестное 11х=22×4
Ответить
Геометрия
Точки А, В, С, расположенные на окрудности , делят её градусные величины которых от??осятся как 3:10:11. Найдите градусную меру меньшего из углов т...
Ответить
Геометрия
Помогите решить пожалуйста этот тест
Ответить
Математика
Туристу надо было пройти 27 км. Ранним утром он шёл 2ч. со скоростью 5км/ч, затем след??ющие 2 ч. со скоростью 4км/ч, а остальной путь он прошел за...
Ответить