С какими внешними противниками воевало молодое Русское государство? Каковы были ??езультаты этих войн?
История
С какими внешними противниками воевало молодое Русское государство? Каковы были ??езультаты этих войн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Русское государство воевало с Казанский ханством (1553г.), с Астраханским ханством (1555г. ) и с Сибирским ханством (1581-1584г.). Во всех случаях Российское гос-во одерживало победу.
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