В треугольнике abc bm-медиана и bh-высота известно,что ac=19 и bc=bm. Найдите ah
Математика
В треугольнике abc bm-медиана и bh-высота известно,что ac=19 и bc=bm. Найдите ah
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ВМ - медиана, то Ам=МС=9.5см. Треугольник МВС - равнобедренный, поэтому МН=НС=4.25см. АН= 9.5+4.25=13.75 см - ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Задание 2: заполните схему приготовления заправочного супа и придумайте для него ??азвание Схема приготовления супа ________________________ /Us...
Математика
35 баллов ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найти min x и max y Среди чисел х и у, удовлетво??яющих одновременно неравенствам х-у >= 1 (больше ...