Нужен длинный стих по экологии

Гость: Гость:

Прогулка Мы приехали на речку Воскресенье провести, А свободного местечка Возле речки не найти! Тут сидят и там сидят: Загорают и едят, Отдыхают, как хотят, Сотни взрослых и ребят! Мы по бережку прошли И поляночку нашли. Но на солнечной полянке Тут и там – пустые банки И, как будто нам назло, Даже битое стекло! Мы по бережку прошли, Место новое нашли. Но и здесь до нас сидели; Тоже пили, тоже ели, Жгли костер, бумагу жгли – Насорили и ушли! Мы прошли, конечно, мимо... – Эй, ребята! – крикнул Дима. – Вот местечко хоть куда! Родниковая вода! Чудный вид! Прекрасный пляж! Распаковывай багаж! Мы купались, Загорали, Жгли костер, В футбол играли – Веселились, как могли! Пили квас, Консервы ели, Хоровые песни пели... Отдохнули – и ушли! И остались на полянке У потухшего костра: Две разбитых нами склянки, Две размокшие баранки – Словом, мусора гора! Мы приехали на речку Понедельник провести, Только чистого местечка Возле речки не найти! (С. Михалков)