Нужен длинный стих по экологии

Окружающий мир
Нужен длинный стих по экологии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прогулка  Мы приехали на речку Воскресенье провести, А свободного местечка Возле речки не найти! Тут сидят и там сидят: Загорают и едят, Отдыхают, как хотят, Сотни взрослых и ребят! Мы по бережку прошли И поляночку нашли. Но на солнечной полянке Тут и там – пустые банки И, как будто нам назло, Даже битое стекло! Мы по бережку прошли, Место новое нашли. Но и здесь до нас сидели; Тоже пили, тоже ели, Жгли костер, бумагу жгли – Насорили и ушли! Мы прошли, конечно, мимо... – Эй, ребята! – крикнул Дима. – Вот местечко хоть куда! Родниковая вода! Чудный вид! Прекрасный пляж! Распаковывай багаж! Мы купались, Загорали, Жгли костер, В футбол играли – Веселились, как могли! Пили квас, Консервы ели, Хоровые песни пели... Отдохнули – и ушли! И остались на полянке У потухшего костра: Две разбитых нами склянки, Две размокшие баранки – Словом, мусора гора! Мы приехали на речку Понедельник провести, Только чистого местечка Возле речки не найти! (С. Михалков)

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Скласти йонно- молекулярне рівняння: повне і скорочене. СРОЧНО!
Ответить
Математика
В треугольнике abc bm-медиана и bh-высота известно,что ac=19 и bc=bm. Найдите ah
Ответить
Технология
Задание 2: заполните схему приготовления заправочного супа и придумайте для него ??азвание Схема приготовления супа ________________________ /Us...
Ответить
Русский язык
10 сложносочиненных предложений из любых произведений
Ответить
Математика
35 баллов ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найти min x и max y Среди чисел х и у, удовлетво??яющих одновременно неравенствам х-у >= 1 (больше ...
Ответить