Напишите уравнение реакций ,с помощью которых можно осуществить цепочки превращений веществ:Углерод Карбид алюминия метан углекислый газ карбанат кальция оксид углерода(4) угарный газ формиат натрия сульфан натрия.Помогите!

Химия

Напишите уравнение реакций ,с помощью которых можно осуществить цепочки превращений веществ:Углерод Карбид алюминия метан углекислый газ карбанат кальция оксид углерода(4) угарный газ формиат натрия сульфан натрия.Помогите!

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