Напишите уравнение реакций ,с помощью которых можно осуществить цепочки превращений веществ:Углерод Карбид алюминия метан углекислый газ карбанат кальция оксид углерода(4) угарный газ формиат натрия сульфан натрия.Помогите!

Химия
Напишите уравнение реакций ,с помощью которых можно осуществить цепочки превращений веществ:Углерод Карбид алюминия метан углекислый газ карбанат кальция оксид углерода(4) угарный газ формиат натрия сульфан натрия.Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
CO2=>CO=>HCOONa=>Na2SO4 1)CO2+H2=Co+H2O 2)CO+NaOH=HCOONa 3)2HCOONa+H2SO4=2HCOOH+Na2SO4
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