Напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить приведенные ниже превращения:
Химия
Напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить приведенные ниже превращения:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H4+H2-->C2H6 C2H6+Cl2-->C2H5CL+HCL C2H5CL+NaOH-->C2H5OH+NaCL C2H5OH-->C2H4+H2O
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