Наполовину заполненному Баку вместимостью 2100 литров проведена труба через котор??ю наливается по 230 литров воды каждый час на дне бака образовалось отверстие через которое каждый час выливается 300 литров воды Через сколько ...

Математика

Наполовину заполненному Баку вместимостью 2100 литров проведена труба через котор??ю наливается по 230 литров воды каждый час на дне бака образовалось отверстие через которое каждый час выливается 300 литров воды Через сколько часов бабуля полностью пустой

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