Ребят, даю 40 баллов за решение задачи. Осуществить схему превращений и назвать вещества X1 X2 X3

Химия
Ребят, даю 40 баллов за решение задачи. Осуществить схему превращений и назвать вещества X1 X2 X3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.С2Н2+Н2О(HgSO4)⇒CH3CH=O 2.CH3CH=O+H2⇒C2H5OH 3.CH3COOH+C2H5OH⇒CH3COOC2H5 +H2O
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