Подберите проверочные слова к глаголам с проверяемыми гласными и согласными в ко??не. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!! Возился,добывал,стоял,тянулся,протиснуть,мешали,ворчал,тряс,вились,жалили,тёр,кричал,валялся,принимался.
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Подберите проверочные слова к глаголам с проверяемыми гласными и согласными в ко??не. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!! Возился,добывал,стоял,тянулся,протиснуть,мешали,ворчал,тряс,вились,жалили,тёр,кричал,валялся,принимался.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возился-возится ,стоял-стоя ,тянулся -тянется ,
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