Решите уровнения 295,1:(n-3)=13 34×(m+1,2)=61,2 15×(k-0,2)=21

Математика
Решите уровнения 295,1:(n-3)=13 34×(m+1,2)=61,2 15×(k-0,2)=21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N-3 = 295,1 :13 = 22,7 n = 22,7 + 3 n = 25,7 m+1,2) = 61,2 :34 = 15,3 m = 15,3 - 1,2  m = 13,1 k-0,2 = 21 : 15 = 1,4 k = 1,6
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