Одна бригада маляров за 3 часа покрасила 54 м кв. стен а производительность труда второй бригады на 3 м кв. в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день. Спасибо
Математика
Одна бригада маляров за 3 часа покрасила 54 м кв. стен а производительность труда второй бригады на 3 м кв. в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54 : 3 = 18 (м²) - одна бригада за 1 ч 2) 18 - 3 = 15 (м²) - вторая бригада за 1 ч 3) 18 + 15 = 33 (м²) - вместе за 1 ч 4) 33 · 8 = 264 (м²) - вместе за 8 ч Ответ: 264 м².
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