Одна бригада маляров за 3 часа покрасила 54 м кв. стен а производительность труда второй бригады на 3 м кв. в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день. Спасибо

Математика

Одна бригада маляров за 3 часа покрасила 54 м кв. стен а производительность труда второй бригады на 3 м кв. в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день. Спасибо

Автор: Гость