Постройте на координатной плоскости треугольник ABC если A(-5; 3) B(-2; -3) C(-1; 6) постройте точки симметричные относительно оси ординат и запишите их координаты соедините построенные точки отрезками какая фигура получилась П...

Математика
Постройте на координатной плоскости треугольник ABC если A(-5; 3) B(-2; -3) C(-1; 6) постройте точки симметричные относительно оси ординат и запишите их координаты соедините построенные точки отрезками какая фигура получилась ПОЖАЛУСТА помагите срочно нужно ПЛИЗ)))
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