Постройте на координатной плоскости треугольник ABC если A(-5; 3) B(-2; -3) C(-1; 6) постройте точки симметричные относительно оси ординат и запишите их координаты соедините построенные точки отрезками какая фигура получилась П...

Математика

Постройте на координатной плоскости треугольник ABC если A(-5; 3) B(-2; -3) C(-1; 6) постройте точки симметричные относительно оси ординат и запишите их координаты соедините построенные точки отрезками какая фигура получилась ПОЖАЛУСТА помагите срочно нужно ПЛИЗ)))

Автор: Гость