Верны ли утверждения ? если нужно исправь тюлени хорошо приспособлены для плаванья и ныряния, большую часть жизни они проводят на суше. зачительно крупнее тюленей моржи. На верхней челюсти у них паоа небольших клыков. морж,тюле...

Гость: Гость:

Вроде верно. за исключением мамонта. что он делает в этом ряду? и он не занесен в красную книгу, так как давно вымер. далее... небольшие клыки? да у них они огромные. хотя биологически это клыки, но их называют бивнями. И еще... не все тюлени занесены в Красную книгу, только несколько видов. Обычных тюленей (точнее, их детенышей -бельков) истребляют огромнейшими темпами ради меха и чтобы человечеству больше рыбы досталось. даже петицию подписывала о законе против истребления