Верны ли утверждения ? если нужно исправь тюлени хорошо приспособлены для плаванья и ныряния, большую часть жизни они проводят на суше. зачительно крупнее тюленей моржи. На верхней челюсти у них паоа небольших клыков. морж,тюле...
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Верны ли утверждения ? если нужно исправь тюлени хорошо приспособлены для плаванья и ныряния, большую часть жизни они проводят на суше. зачительно крупнее тюленей моржи. На верхней челюсти у них паоа небольших клыков. морж,тюлень,мамонт,полярный кит занесены в красную книгу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде верно. за исключением мамонта. что он делает в этом ряду? и он не занесен в красную книгу, так как давно вымер. далее... небольшие клыки? да у них они огромные. хотя биологически это клыки, но их называют бивнями. И еще... не все тюлени занесены в Красную книгу, только несколько видов. Обычных тюленей (точнее, их детенышей -бельков) истребляют огромнейшими темпами ради меха и чтобы человечеству больше рыбы досталось. даже петицию подписывала о законе против истребления
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