Помогите пожалуйста с 10 заданием, очень срочно
Химия
Помогите пожалуйста с 10 заданием, очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тех случаях ,если выпадает осадок или выделяется газ 1)Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4/+2HNO3 BaSO4 белого цвета выпадает в осадок 2)CaCO3+2HCL=CaCL2+C02+H2O CO2-выделяется газ без цвета и запаха
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