Помогите пожалуйста с 10 заданием, очень срочно

Химия
Помогите пожалуйста с 10 заданием, очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тех случаях ,если выпадает осадок  или выделяется газ 1)Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4/+2HNO3 BaSO4 белого цвета  выпадает в осадок  2)CaCO3+2HCL=CaCL2+C02+H2O CO2-выделяется газ без цвета и запаха 
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