Для чего в некоторых соцветиях могут служить цветки которые не имеют ни пестиков ??и тычинок
Биология
Для чего в некоторых соцветиях могут служить цветки которые не имеют ни пестиков ??и тычинок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветки, в которых имеются и тычинки, и пестики, называются обоеполыми. Бесполыецветки не имеют ни тычинок, ни пестиков и служат только для привлечения насекомых.
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