5. Доберіть якомога більше синонімів, придатних до вживання в офіційно-діловому стилі до слів: Наукова робота – ? Звертати увагу на – ?

Українська мова

5. Доберіть якомога більше синонімів, придатних до вживання в офіційно-діловому стилі до слів: Наукова робота – ? Звертати увагу на – ?

Автор: Гость