5. Доберіть якомога більше синонімів, придатних до вживання в офіційно-діловому стилі до слів: Наукова робота – ? Звертати увагу на – ?

Українська мова
5. Доберіть якомога більше синонімів, придатних до вживання в офіційно-діловому стилі до слів: Наукова робота – ? Звертати увагу на – ?
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Гость:
Звертати увагу на- котика на дереві Наукова робота-модель сонячної системи Воот!!⬆️
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