Нарисуй схему "от зернышка к караваю"
Окружающий мир
Нарисуй схему "от зернышка к караваю"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семечко,пшеница,мука,тесто,каравай
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