Нарисуйте прямую и отрезок BC на этой прямой. Внутри отрезка BC отметьте точку A. Нар??суйте угол BAK. С другой стороны от прямой BC постройте угол CAM, равный углу ABK. Как расположены лучи AK и AM? Как вы можете это объяснить?
Геометрия
Нарисуйте прямую и отрезок BC на этой прямой. Внутри отрезка BC отметьте точку A. Нар??суйте угол BAK. С другой стороны от прямой BC постройте угол CAM, равный углу ABK. Как расположены лучи AK и AM? Как вы можете это объяснить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучи АК и АМ - противоположно направленные. Образовались два вертикальных угла, которые равна между собой по условию. см фото.
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