Нарисуйте прямую и отрезок BC на этой прямой. Внутри отрезка BC отметьте точку A. Нар??суйте угол BAK. С другой стороны от прямой BC постройте угол CAM, равный углу ABK. Как расположены лучи AK и AM? Как вы можете это объяснить?

Геометрия

Нарисуйте прямую и отрезок BC на этой прямой. Внутри отрезка BC отметьте точку A. Нар??суйте угол BAK. С другой стороны от прямой BC постройте угол CAM, равный углу ABK. Как расположены лучи AK и AM? Как вы можете это объяснить?

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