В какой паре глаголы не являются антонимами? А)удлинять-укорачивать Б)расшириться-сузиться В)понижать-повышать Г) удаляться-приближаться Д)утвердить-смягчить

Русский язык

В какой паре глаголы не являются антонимами? А)удлинять-укорачивать Б)расшириться-сузиться В)понижать-повышать Г) удаляться-приближаться Д)утвердить-смягчить

Автор: Гость