В какой паре глаголы не являются антонимами? А)удлинять-укорачивать Б)расшириться-сузиться В)понижать-повышать Г) удаляться-приближаться Д)утвердить-смягчить
Русский язык
В какой паре глаголы не являются антонимами? А)удлинять-укорачивать Б)расшириться-сузиться В)понижать-повышать Г) удаляться-приближаться Д)утвердить-смягчить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это д)утвердить-смягчить
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