Народ дают 15 баллов как зарождалась демократии в Афинах

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Понятие демократия произошло от греческого слова «демос» - народ.Принято говорить, что демократия родилась в Афинах.В действительности в Афинах – небольшом государстве на полуострове Аттика 6 веке до нашей эры возникло демократическое государство.Побеждала демократия в Афинах в течение всего 6 до н.э.Отцом демократии можно считать Солона, заложившего основы демократического строя в начале 6 века до н.э. Затем, благодаря усилиям тирана Писастрата, продолжившего реформы Солона в средине века были проведены демократические реформы. Оформилась демократия в Афинах только в 509 году. Демократия сильно повлияла на самосознание ионийцев жителей Аттики, сплотила их против персов, пытавшихся подчинить себе все государства в районе Эгейского моря.