Народ дают 15 баллов как зарождалась демократии в Афинах

История
Народ дают 15 баллов как зарождалась демократии в Афинах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятие демократия произошло от греческого слова «демос» - народ.Принято говорить, что демократия родилась в Афинах.В действительности  в Афинах – небольшом государстве на полуострове Аттика  6 веке до нашей эры возникло демократическое государство.Побеждала демократия в Афинах в течение всего 6 до н.э.Отцом демократии можно считать  Солона, заложившего основы демократического строя в начале 6 века до н.э. Затем, благодаря усилиям тирана Писастрата, продолжившего реформы Солона в средине века были проведены демократические реформы. Оформилась демократия в Афинах только в 509 году. Демократия сильно повлияла на самосознание ионийцев жителей Аттики, сплотила их против персов, пытавшихся подчинить себе все государства в районе Эгейского моря.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 2*2+2/2?
Ответить
Қазақ тiлi
Вставить слова:жеткен,табылған,салынған,орналасқан,ашылған,арналған.
Ответить
География
Как вы думаете в каких сферах жизни человека необходимы географические знания
Ответить
История
Какое влияние оказал Великий Шелковый путь проходя через города Казахстана?
Ответить
Українська мова
Помогите по украинской мове впр 136
Ответить