Помогите по украинской мове впр 136

Українська мова
Помогите по украинской мове впр 136
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая книга хотяб напиши !!!
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