Помогите плиз номер 262

Математика
Помогите плиз номер 262
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1+2+3+4 2)1*2*3*4 3)99/9. 4)100-10
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